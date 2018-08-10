Прокуратура США проверяет обвинения в адрес Сигала о домогательствах

Прокуратура Лос-Анджелеса проверяет обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутых против актера Стивена Сигала.

Портал Deadline со ссылкой на ведомство сообщает, что департамент полиции города передал в прокуратуру дело о сексуальных домогательствах, которое касается Сигала. Проводится проверка материалов.

Кроме Сигала, в полицейском досье фигурируют имена Энтони Андерсона и продюсера Харви Вайнштейна.

За последние месяцы Сигала обвинили в домогательствах более десяти женщин.

Карьера нескольких американских актеров и деятелей шоу-бизнеса прервалась в 2017-2018 годах на фоне обвинений в сексуальных доказательствах.