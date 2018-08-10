МВД Венесуэлы назвало число подозреваемых в покушении на Мадуро

По делу о покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро проходят 25 человек, сообщил глава МВД страны Нестор Ревероль на своей странице в Twitter.

По его словам, на данный момент по результатам расследования совершенного 4 августа неудавшегося убийства задержаны восемь человек.

Накануне генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил, что совершивших покушение на венесуэльского лидера обвиняют в измене родине и терроризме.

На прошлой неделе в субботу на параде по случаю годовщины образования Национальной гвардии страны злоумышленники совершили покушение на Мадуро с помощью беспилотников с бомбами.