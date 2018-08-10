СМИ: Американская экономика пострадает от новых антироссийских санкций

Новые американские санкции против России ударят по экономике США, сообщает The Hill.

В статье отмечается, что принятие законопроекта «вобъет клин» между Европой и США, которые с трудом достигли консенсуса в отношении санкций, а также дестабилизирует финансовые и экономические рынки. Из-за санкций американским компаниям придется покинуть Россию и оставить ее конкурентам из Европы и Китая.

Автор статьи уверен, что американская экономика потеряет больше российской в первую очередь из-за того, что в первую очередь в отношении страны уже несколько лет действуют санкции США.

По его словам, американские компании вынуждены будут прекратить сотрудничество с российскими партнерами, из-за у чего у последних появится возможность вытеснять конкурентов.