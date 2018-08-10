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4:48   10 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Президент Абхазии: Грузию превращают в плацдарм для создания угрозы России

Президент Абхазии: Грузию превращают в плацдарм для создания угрозы России

Президент Абхазии Рауль Хаджимба прокомментировал возможность вступления Грузии в НАТО.

В интервью газете «Известия» он выразил мнение о том, что Грузию пытаются превратить в плацдарм для создания угрозы России с юга.

В частности, страны НАТО модернизируют грузинскую армию и поставляют новые образцы вооружения. Также личный состав армии Грузии проходит обучение за рубежом или с помощью иностранных инструкторов.

Абхазский президент заявил, что Россия и Абхазия подписали ряд договоров в сфере военного сотрудничества с целью предотвращения подобных угроз.

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Автор: Олег Королев
#россия #нато #грузия #абхазия
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