Жара в Великобритании напомнила о невыполненных обещаниях Мэй

Ситуация с несправляющимися с наплывом пострадавших от жары пациентов британскими больницами говорит о том, что премьер страны Тереза Мей нарушила обещание улучшить систему здравоохранения.

«Федеральное агентство новостей» со ссылкой на The Times отмечает, что рекордная жара привела к тому, что в службу неотложной медпомощи обратились более двух миллионов человек. Число обратившихся к врачам в июле выросло на 6,3 процента по сравнению с ситуацией год назад.

Газета отмечает, что больницы не справляются с оперативным оказанием помощи. Почти 95 процентов пациентов вынуждены ждать медпомощь более четырех часов.

Президент Общества неотложной медицины Ник Шривен заявил, что данные цифры говорят о том, что медслужбы Великобритании в очередной раз оказались не готовы к резко возросшему числу пациентов в летние месяцы. Он выразил надежду, что власти учтут негативный опыт и решат проблему нехватки персонала в больницах.

Наиболее от жары отрадают пациенты с онкологическими заболеваниями, отмечает The Times. Представитель помогающей больным раком организации Macmillan Cancer Support Мойра Фрейзер заявила, что в данной ситуации необходимо, чтобы Мэй выполнила обещание улучшить лечению рака, а также уделила приоритетное внимание поддержке сотрудников национальной службы здравоохранения.