Германия оценила влияние российского продуктового эмбарго

Влияние продовольственного эмбарго России на сельхоз отрасль Германии оценивается как ограниченное, сообщает министерство по вопросам продовольствия и сельского хозяйства ФРГ.

На запрос РИА «Новости» в пресс-службе ведомства сообщили, что летом 2015 года доходы в данном секторе опустились из-за эмбарго на 0,3 процента, в пищевой промышленности - на 0,4 процента. Министерство отмечает, что с того времени эффект от ограничительных мер должен был ослабнуть.

Также отмечается, что товарообмен в агропромышленном секторе между Россией и Германией уменьшился еще до введения российского эмбарго. Министерство сообщает, что сокращение оборота сельхозтоваров удалось компенсировать переориентацией на другие рынки.

Ранее опрошенные агентством представители европейского бизнеса заявили, что продуктовое эмбарго со стороны России ухудшило экономическую ситуацию.