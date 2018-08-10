Захарова ответила на слова Науэрт об инструментах для «улучшения поведения»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепа США об инструментах, используемых Вашингтоном для «улучшения поведения» Москвы.

На своей странице в Facebook Захарова задалась вопросом о том, какими инструментами США «настраивают правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с Вашингтоном».

Представитель МИД РФ также призвала Госдеп показать примеры того, как подобный «набор инструментов» сработал.

Накануне официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что антироссийские санкции являются одним из инструментов из целого набора, с помощью которого США пытаются побудить РФ к «более правильному» поведению.