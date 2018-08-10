Мы в соц.сетях:
Крымский мост перекроют в августе семь раз

Крымский мост перекроют в августе семь раз

 СМИ: Во время работ по благоустройству в центре Москвы обнаружены артефакты

СМИ: Во время работ по благоустройству в центре Москвы обнаружены артефакты

Кучма призвал Киев уделять Донбассу больше внимания

Кучма призвал Киев уделять Донбассу больше внимания

 Композитора Александру Пахмутову внесли на сайт «Миротворец»

Композитора Александру Пахмутову внесли на сайт «Миротворец»
Германия оценила влияние российского продуктового эмбарго

Германия оценила влияние российского продуктового эмбарго

 Захарова ответила на слова Науэрт об инструментах для «улучшения поведения»

Захарова ответила на слова Науэрт об инструментах для «улучшения поведения»
Крымский мост перекроют в августе семь раз

Крымский мост перекроют в августе семь раз

 СМИ: Во время работ по благоустройству в центре Москвы обнаружены артефакты

СМИ: Во время работ по благоустройству в центре Москвы обнаружены артефакты

Кучма призвал Киев уделять Донбассу больше внимания

Кучма призвал Киев уделять Донбассу больше внимания

 Композитора Александру Пахмутову внесли на сайт «Миротворец»

Композитора Александру Пахмутову внесли на сайт «Миротворец»
Германия оценила влияние российского продуктового эмбарго

Германия оценила влияние российского продуктового эмбарго

 Захарова ответила на слова Науэрт об инструментах для «улучшения поведения»

Захарова ответила на слова Науэрт об инструментах для «улучшения поведения»
3:42   10 Августа 2018
Весь мир

Захарова ответила на слова Науэрт об инструментах для «улучшения поведения»

Захарова ответила на слова Науэрт об инструментах для «улучшения поведения»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепа США об инструментах, используемых Вашингтоном для «улучшения поведения» Москвы.

На своей странице в Facebook Захарова задалась вопросом о том, какими инструментами США «настраивают правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с Вашингтоном».

Представитель МИД РФ также призвала Госдеп показать примеры того, как подобный «набор инструментов» сработал.

Накануне официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что антироссийские санкции являются одним из инструментов из целого набора, с помощью которого США пытаются побудить РФ к «более правильному» поведению.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#захарова #госдеп #науэрт
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...