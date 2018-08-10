Крымский мост перекроют в августе семь раз

Движение автомобилей к Крымскому мосту со стороны Тамани приостановят семь раз в течение августа, сообщает оператор ФКУ УПРДОР «Тамань».

Ожидается, что дорожники приостановят движение в ночь с четверга на пятницу. Предусматривающие перекрытие обеих сторон ограничения будут вводиться в часы, когда трасса наименее загружена: с 03:00 до 04:00.

Движение ограничат 10 и 11 августа, 14, 15, 17 августа, а также 21 и 23. Данное решение связано с необходимостью проведения строительных работ, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Упрдор.