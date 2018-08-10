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3:16   10 Августа 2018
Россия

Крымский мост перекроют в августе семь раз

Крымский мост перекроют в августе семь раз

Движение автомобилей к Крымскому мосту со стороны Тамани приостановят семь раз в течение августа, сообщает оператор ФКУ УПРДОР «Тамань».

Ожидается, что дорожники приостановят движение в ночь с четверга на пятницу. Предусматривающие перекрытие обеих сторон ограничения будут  вводиться в часы, когда трасса наименее загружена: с 03:00 до 04:00.

Движение ограничат 10 и 11 августа, 14, 15, 17 августа, а также 21 и 23. Данное решение связано с необходимостью проведения строительных работ, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Упрдор.

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Автор: Олег Королев
#крымский мост
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