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СМИ: Во время работ по благоустройству в центре Москвы обнаружены артефакты

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2:53   10 Августа 2018
Россия

СМИ: Во время работ по благоустройству в центре Москвы обнаружены артефакты

СМИ: Во время работ по благоустройству в центре Москвы обнаружены артефакты

В ходе работ по благоустройству в центре столицы найдены предметы XVII — XIX веков, сообщает kp.ru.

Артефакты нашли на месте церкви Трех Святителей, на Новослободской улице и в Малом Златоустинском переулке.

В числе находок - фрагмент бубенчика, половинка перстня, литая пуговица и основание фарфорового подсвечника. Предметы после исследования будут переданы в коллекции городских музеев.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал изданию, что во время программы благоустройства с начала года археологи нашли уже более пяти тысяч артефактов.

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Автор: Олег Королев
#москва #артефакты #археология
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