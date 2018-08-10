Названа возможная причина смерти режиссера Брусникина
Театральный режиссер и худрук театра «Практика» Дмитрий Брусникин скончался в результате сердечного приступа.
ФАН со ссылкой на близкой к семье актера источник сообщает, что последние два месяца он лечился в Боткинской больнице.
По данным агентства, врачи фиксировали улучшение состояния 60-летнего пациента. Брусникин не брал отпуск, считая, что сможет перебороть болезнь на работе.
Накануне трагедии состояние режиссёра резко ухудшилось.
Причиной смерти театрального режиссёра и актёра, художественного руководителя театра «Практика» Дмитрия Брусникина могла стать сердечная недостаточность.