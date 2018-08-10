Госдеп: США и КНДР поддерживают контакт почти ежедневно

Американские власти поддерживают почти ежедневно контакт с северокорейским руководством, сообщает официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

По ее словам, стороны продолжают диалог почти ежедневно или через день. Науэрт отметила, что обсуждения могут проходить по телефону, через электронную почту или с помощью обмена сообщениями.

В середине июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Американский президент Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ о денуклеаризации.