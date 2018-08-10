Российские истребители в течение недели поднимались на перехват 14 раз

Возле границ РФ в течение недели разведку вели 27 иностранных летательных аппаратов, сообщает газета Минобороны РФ «Красная звезда».

Всего российские истребители из состава дежурных по ПВО сил поднимались на перехват 14 раз. В опубликованной инфографике отмечается, что нарушений воздушного пространства РФ не допускалось.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что представители незаконных вооруженных формирований продолжают сдавать оружие и боеприпасы.

Также центр оказал медпомощь в САР 86 тысячам человек.