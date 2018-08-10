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Госдеп: США и КНДР поддерживают контакт почти ежедневно

Госдеп: США и КНДР поддерживают контакт почти ежедневно

 Госдеп не пояснил, какие гарантии неиспользования химоружия РФ должна дать

Госдеп не пояснил, какие гарантии неиспользования химоружия РФ должна дать
1:30   10 Августа 2018
Весь мир

Госдеп не пояснил, какие гарантии неиспользования химоружия РФ должна дать

Госдеп не пояснил, какие гарантии неиспользования химоружия РФ должна дать

В Госдепе не смогли ответить на вопрос о том, какие конкретно гарантии должна дать Россия для того, чтобы США не стали вводить второй пакет санкций.

На вопрос журналиста РИА «Новости» о заверениях официальный представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт заявила, что ей нечего сказать по этому поводу.

Накануне США объявили, что якобы на основании закона 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием вводят санкции в отношении РФ. Вашингтон обвиняет Москву в использовании нервно-паралитического вещества в британском Солсбери против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. При этом в России неоднократно подчеркивали, что не имеют отношения к ситуации, а все обвинения в адрес Москвы выдвигаются голословно, без предоставления каких-либо доказательств.

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Автор: Олег Королев
#госдеп #антиросийские санкции #дело скрипалей
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