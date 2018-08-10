СМИ: Израиль и боевики договорились о перемирии в секторе Газа

Боевики в секторе Газа договорились с Израилем о прекращении военных действий, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на члена политбюро Демократического фронта освобождения Палестины Талаль Абу-Зарифа.

Согласно сведениям агентства, перемирие вступит силу в полночь. Политик сообщил, что договоренность была достигнута при посредничестве египетской стороны.

Израильская сторона в подобных случаях не признает наличия соглашений с группировками, однако заявляют о готовности отвечать на затишье затишьем.

За полтора дня палестинские боевики выпустили около 180 ракет и мин по югу Израиля. В результате пострадали семь человек. В ответ израильские ВВС атаковали 150 целей в секторе Газа, в результате чего погибли трое местных жителей.