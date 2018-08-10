ФАН публикует имена пострадавших при наезде автобуса в Подмосковье

Стали известны имена пешеходов, пострадавших при наезде автобуса на толпу в подмосковных Мытищах.

В результате ДТП пострадали три человека. «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источники опубликовало их имена.

В результате инцидента сотрясение мозга и перелом челюсти получила семнадцатилетняя девушка, она находится в реанимации, Также пострадала 44-летняя Ольга А. была доставлена в реанимацию в крайне тяжелом состоянии с переломом основания черепа.

Пострадавшая Наталья Т. получила не представляющие угрозы для жизни травмы и от госпитализации отказалась.

Ранее сообщалось, что причиной инцидента могли стать отказавшие тормоза.