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Кучма призвал Киев уделять Донбассу больше внимания

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0:50   10 Августа 2018
Россия

ФАН публикует имена пострадавших при наезде автобуса в Подмосковье

ФАН публикует имена пострадавших при наезде автобуса в Подмосковье

Стали известны имена пешеходов, пострадавших при наезде автобуса на толпу в подмосковных Мытищах.

В результате ДТП пострадали три человека. «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источники опубликовало их имена.

В результате инцидента сотрясение мозга и перелом челюсти получила семнадцатилетняя девушка, она находится в реанимации, Также пострадала 44-летняя Ольга А. была доставлена в реанимацию в крайне тяжелом состоянии с переломом основания черепа.

Пострадавшая Наталья Т. получила не представляющие угрозы для жизни травмы и от госпитализации отказалась.

Ранее сообщалось, что причиной инцидента могли стать отказавшие тормоза.

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Автор: Олег Королев
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