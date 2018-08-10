СМИ: У наехавшего на пешеходов в Мытищах автобуса могли отказать тормоза
Отказ тормозов стал причиной наезда автобуса на пешеходов подмосковных Мытищах, сообщили в областном главке МВД.
Ранее в полиции сообщили РИА «Новости», что в районе Шараповского проезда автобус наехал около автовокзала на трех пешеходов. Двое человек доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
По предварительным сведениям, у автобуса отказали тормоза. Окончательную причину дорожной аварии установят во время проверки.
Подчеркивается, что в момент ДТП автомобиль перевозил пассажиров, из них никто не пострадал. Среди раненых пешеходов нет несовершеннолетних.
@Pravda_Mytischi автобус въехал в толпу людей. #мытищи pic.twitter.com/7r0NemoTJb— Algis (@AlgisSH) August 9, 2018