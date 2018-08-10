СМИ: У наехавшего на пешеходов в Мытищах автобуса могли отказать тормоза

Отказ тормозов стал причиной наезда автобуса на пешеходов подмосковных Мытищах, сообщили в областном главке МВД.

Ранее в полиции сообщили РИА «Новости», что в районе Шараповского проезда автобус наехал около автовокзала на трех пешеходов. Двое человек доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительным сведениям, у автобуса отказали тормоза. Окончательную причину дорожной аварии установят во время проверки.

Подчеркивается, что в момент ДТП автомобиль перевозил пассажиров, из них никто не пострадал. Среди раненых пешеходов нет несовершеннолетних.