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Госдеп: США санкциями пытаются побудить РФ к «более правильному» поведению

Госдеп: США санкциями пытаются побудить РФ к «более правильному» поведению

 Госдеп США объяснил введение новых санкций желанием улучшить отношения с РФ

Госдеп США объяснил введение новых санкций желанием улучшить отношения с РФ
0:23   10 Августа 2018
Весь мир

Госдеп: США санкциями пытаются побудить РФ к «более правильному» поведению

Госдеп: США санкциями пытаются побудить РФ к «более правильному» поведению

США с помощью ограничительных мер пытаются побудить Россию к «правильному» поведению, заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

Во время брифинга она отметила, что Вашингтон хотел бы улучшения отношений с Москвой.

Науэрт заявила, что в данной ситуации американская сторона вынуждена дискутировать с другими правительствами. Она подчеркнула, что ограничительные меры являются тем мотодом, который должен побудить их к более правильному поведению.

В Госдепе отметили, что у США подход к каждой отдельно взятой стране в вопросе санкций.

В среду американское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Вашингтон 22 августа введёт первый пакет новых санкций против Москвы в связи с произошедшем в британском Солсбери.

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Автор: Олег Королев
#сша #госдеп
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