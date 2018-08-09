Кучма призвал Киев уделять Донбассу больше внимания

Экс-президент Украины обратился к нынешним властям страны с призывом обращать побольше внимания на социальные аспекты жизни населения Донбасса.

Слова бывшего главы государства в четверг вечером приводит информагентство «Интерфакс-Украина».

«Украинцы настроены защищать Донбасс до последнего, но власти необходимо уделять внимание этому региону», - заявил он, в частности.

Также Кучама высказал мнение, что порядок действий, перечисленных в Минских соглашениях, не соответствует тому порядку, в котором необходимо предпринимать реальные мирные шаги.

Напомним: ранее Леонид Кучма, говоря о манере ведения дел действующими властями, заявил, что они «откровенно и цинично обещают и обманывают».