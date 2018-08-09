Власти Крыма и Севастополя наградили около 200 участников строительства Крымского моста

В преддверии Дня строителя, который в России будет отмечаться 12 августа власти Крыма и Севастополя провели награждение более 200 человек, принимавших участие в строительстве Крымского моста.

Как сообщает Информационный центр «Крымский мост», строителям были вручены награды Государственного совета Республики и Совета министров Крыма. Отмечается, что в торжественной церемонии награждения принял участие глава республики Крым Сергей Аксенов, который заявил:

«Досрочный ввод автодорожного моста стал возможен благодаря слаженной работе предприятий, совместно осуществляющих реализацию проекта».

Напомним: автомобильная часть Крымского моста была введена в эксплуатацию с более чем полугодовым опережением графика строительных работ – 16 мая 2018 года. Открыл автомобильное движение через Керченский пролив президент РФ Владимир Путин, который проделал 19-километровый путь за рулем КамАЗа, во главе колонны грузовиков. Железнодорожная часть Крымского моста строится в настоящее время и будет открыта в 2019 году.