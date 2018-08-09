Мы в соц.сетях:
Власти Крыма и Севастополя наградили около 200 участников строительства Крымского моста

Власти Крыма и Севастополя наградили около 200 участников строительства Крымского моста

 Три человека пострадали в Мытищах при наезде автобуса на пешеходов

Три человека пострадали в Мытищах при наезде автобуса на пешеходов
Кучма призвал Киев уделять Донбассу больше внимания

Кучма призвал Киев уделять Донбассу больше внимания

 Композитора Александру Пахмутову внесли на сайт «Миротворец»

Композитора Александру Пахмутову внесли на сайт «Миротворец»
Госдеп США объяснил введение новых санкций желанием улучшить отношения с РФ

Госдеп США объяснил введение новых санкций желанием улучшить отношения с РФ

 Нельзя не сочувствовать: эксперт о возможности РФ помочь Африке в лечении Эболы

Нельзя не сочувствовать: эксперт о возможности РФ помочь Африке в лечении Эболы

Власти Крыма и Севастополя наградили около 200 участников строительства Крымского моста

Власти Крыма и Севастополя наградили около 200 участников строительства Крымского моста

 Три человека пострадали в Мытищах при наезде автобуса на пешеходов

Три человека пострадали в Мытищах при наезде автобуса на пешеходов
Кучма призвал Киев уделять Донбассу больше внимания

Кучма призвал Киев уделять Донбассу больше внимания

 Композитора Александру Пахмутову внесли на сайт «Миротворец»

Композитора Александру Пахмутову внесли на сайт «Миротворец»
Госдеп США объяснил введение новых санкций желанием улучшить отношения с РФ

Госдеп США объяснил введение новых санкций желанием улучшить отношения с РФ

 Нельзя не сочувствовать: эксперт о возможности РФ помочь Африке в лечении Эболы

Нельзя не сочувствовать: эксперт о возможности РФ помочь Африке в лечении Эболы

22:14   9 Августа 2018
Россия

Власти Крыма и Севастополя наградили около 200 участников строительства Крымского моста

Власти Крыма и Севастополя наградили около 200 участников строительства Крымского моста

В преддверии Дня строителя, который в России будет отмечаться 12 августа власти Крыма и Севастополя провели награждение более 200 человек, принимавших участие в строительстве Крымского моста.

Как сообщает Информационный центр «Крымский мост», строителям были вручены награды  Государственного совета Республики и Совета министров Крыма. Отмечается, что в торжественной церемонии награждения принял участие глава республики Крым Сергей Аксенов, который заявил:

«Досрочный ввод автодорожного моста стал возможен благодаря слаженной работе предприятий, совместно осуществляющих реализацию проекта».

Напомним: автомобильная часть Крымского моста была введена в эксплуатацию с более чем полугодовым опережением графика строительных работ – 16 мая 2018 года. Открыл автомобильное движение через Керченский пролив президент РФ Владимир Путин, который проделал 19-километровый путь за рулем КамАЗа, во главе колонны грузовиков. Железнодорожная часть Крымского моста строится в настоящее время и будет открыта в 2019 году.

Власти Крыма и Севастополя наградили около 200 участников строительства Крымского моста

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...