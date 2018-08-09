Нельзя не сочувствовать: эксперт о возможности РФ помочь Африке в лечении Эболы

Руанда заявила о готовности встретить и предотвратить любую возможную вспышку лихорадки Эбола, передает Тhe Еast Аfrican.

Ранее эпидемия поразила соседнюю Демократическую Республику Конго.

Минздрав Руанды заверил, что готов бороться с вирусом и предотвратить его действие. Местные жители страны уведомлены о мерах безопасности, их призвали отказаться от поездок в пораженные болезнью районы и безотлагательно сообщать о любых признаках заболевания.

Эбола входит в разряд вирусных геморрагических лихорадок. При заболевании возникает высокая вероятность летального исхода. Одним из наиболее трагических случаев массового заражения лихорадкой стала вспышка Эболы в период 2013-2015 годов. Тогда вирус поразил сразу три западноафриканских государства: Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне. Погибло около 11 300 человек.

Россия имеет опыт борьбы с Эболой, поскольку в 2014 году по просьбе правительства Гвинейской Республики была разработана вакцина, благодаря которой многие жители были спасены. Отношения РФ и африканских государств за последние годы заметно укрепились и существует вероятность, что Москва вновь окажет помощь, в случае обращения от Руанды.

В том, что Руанде потребует помощь уверен доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев. В интервью для журнала «Слово и дело», он заявил, что правительство страны будет взывать о помощи ко всем, однако не всякое содействие может дать результаты.

Эксперт подчеркнул, что вспышки Эболы имеют закономерное появление в определенных регионах, зачастую это происходит в одних тех же местах. По его словам, это происходит не случайно и означает, что вирус может быть искусственным. Он допускает, что эпидемию ввозят и распространяют намеренно, либо лаборатория, в которой его создают находятся прямо в центральной Африке.

Для того, чтобы с уверенностью это утверждать пока информации недостаточно, отметил он. Однако при виде карты становится очевидно, что заболевание поражает центр континента, где раскинулись леса - удобное место для оборудования секретной лаборатории.

«Эта ситуация не может не вызывать сочувствие к судьбе жителей стран Африки», — сказал военный эксперт.

Перенджиев назвал африканцев заложниками опытов, направленных на изучение действия вируса и распространения биологического оружия. Ученые могут с помощью такого «пушечного мяса» разрабатывать вакцины и с вирусом, и с противоядием, а впоследствии продавать их за крупные деньги. С помощью Эболы можно давить на правительство или запугивать население страны, держать в страхе целые государства, так доцент объяснил предположительные мотивы создателей заболевания.

Подобные действия называются биотерроризм, благодаря которому можно вытеснять конкурентов из определенных сфер влияния. Например, ликвидировать китайское присутствие, отмечает ученый. Он считает, что вирус распространяется исключительно на территориях, которые находятся под влиянием КНР.

В Африке заинтересованы многие, борьба за этот регион лишь усиливается,а методы атаки на этой «войне» применяются крайне жесткие.

При этом военный эксперт уверен, что сценарий Ближнего Востока на территории Африки не работает, поскольку там фактически нет сильной централизованной власти из-за этого организовать цветную революцию не представляется возможным. Это объясняет использование в качестве инструмента расшатывания биологическое оружие. Климатические условия в виде высокой влажности и жары лишь помогают биотеррористам, распространяющим по континенту Эболу.

На фоне этого помощь РФ может сыграть ключевую роль в спасении местных жителей. Тем более, угроза вируса нависла не только над Африкой, это риск для всего мира.