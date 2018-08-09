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21:32   9 Августа 2018
Россия

Автобус и грузовик столкнулись в ХМАО, один человек погиб

Автобус и грузовик столкнулись в ХМАО, один человек погиб

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа в четверг произошло ДТП с участием автобуса и грузовика, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали. Управление МВД по региону, отмечая, что автобус

Об этом сообщает Karosa и большегруз «Урал» столкнулись  примерно в 18.00 по московскому времени вблизи Федоровского месторождения. Причиной столкновения, по предварительной информации, стал выезд автобуса на полосу встречного движения.

«В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался на месте. Водитель автомобиля "Урал" и три пассажира автобуса получили телесные повреждения», - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции и следователи, которые выясняют все обстоятельства смертельного происшествия.

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Автор: Адександр Люблинский
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