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 Композитора Александру Пахмутову внесли на сайт «Миротворец»

Композитора Александру Пахмутову внесли на сайт «Миротворец»
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21:18   9 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Композитора Александру Пахмутову внесли на сайт «Миротворец»

Композитора Александру Пахмутову внесли на сайт «Миротворец»

Личные данные знаменитого советского композитора 88-летней Александры Пахмутовой внесены в черный список украинского сайта «Миротворец».

Как указано на скандальном сайте, причиной внесения автора более 400 песен в базу данных «Миротворца» стало то, что она «открыто оправдывала российскую агрессию против Украины». Также композитору припомнили то, как она в 2014 году на встрече с российским президентом Владимиром Путиным сказала:

«Спасибо вам за Крым», - а также назвала себя «болельщицей Путина».

Напомним: Александра Николаевна Пахмутова получила звание Народная артистка СССР в 1984 году, однако, благодаря своим песням, каждая из которых становилась хитом в Советском Союзе, она была знаменита задолго до этого. В 1968 года имя Пахмутовой было присвоено открытому в том же году астероиду.

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Автор: Александр Люблинский
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