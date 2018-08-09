Композитора Александру Пахмутову внесли на сайт «Миротворец»

Личные данные знаменитого советского композитора 88-летней Александры Пахмутовой внесены в черный список украинского сайта «Миротворец».

Как указано на скандальном сайте, причиной внесения автора более 400 песен в базу данных «Миротворца» стало то, что она «открыто оправдывала российскую агрессию против Украины». Также композитору припомнили то, как она в 2014 году на встрече с российским президентом Владимиром Путиным сказала:

«Спасибо вам за Крым», - а также назвала себя «болельщицей Путина».

Напомним: Александра Николаевна Пахмутова получила звание Народная артистка СССР в 1984 году, однако, благодаря своим песням, каждая из которых становилась хитом в Советском Союзе, она была знаменита задолго до этого. В 1968 года имя Пахмутовой было присвоено открытому в том же году астероиду.