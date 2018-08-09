Попытки убийства и поджог. Как бывшие бойцы украинского батальона бесчинствуют в СИЗО

О беспорядках, устроенных экс-бойцами батальона «Торнадо», в киевском СИЗО говорится на сайте генпрокуратуры Украины.

В ответ на следственные действия сотрудников прокуратуры по факту факту вымогательства имущества иностранного гражданина и угроз убийства, бывшие участники боевых действий в Донбассе попытались поджечь СИЗО и правоохранителей.

Массовые беспорядки в изоляторе бойцы спланировали заранее. Осужденные устроили атаку на полицейских во время обысков. При нападении преступники использовали самодельные взрывные устройства, начиненные металлическими предметами. Они угрожали правоохранителям убийством, облили их бензином и пытались поджечь СИЗО, вместе с сотрудниками отделения.

Против участников бесчинств заведено уголовное дело.

Участники расформированного батальона «Торнадо» были задержаны вместе с командиром Русланом Онищенко в 2015 году. Ряд бойцов обвинили в организации преступного движения и превышении служебных полномочий, насилии и оказании сопротивления представителям власти.