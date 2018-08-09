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21:13   9 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Попытки убийства и поджог. Как бывшие бойцы украинского батальона бесчинствуют в СИЗО

Попытки убийства и поджог. Как бывшие бойцы украинского батальона бесчинствуют в СИЗО

О беспорядках, устроенных экс-бойцами батальона «Торнадо», в киевском СИЗО говорится на сайте генпрокуратуры Украины.

В ответ на следственные действия сотрудников прокуратуры по факту факту вымогательства имущества иностранного гражданина и угроз убийства, бывшие участники боевых действий в Донбассе попытались поджечь СИЗО и правоохранителей.

Массовые беспорядки в изоляторе бойцы спланировали заранее. Осужденные устроили атаку на полицейских во время обысков. При нападении преступники использовали самодельные взрывные устройства, начиненные металлическими предметами. Они угрожали правоохранителям убийством, облили их бензином и пытались поджечь СИЗО, вместе с сотрудниками отделения.

Против участников бесчинств заведено уголовное дело.

Участники расформированного батальона «Торнадо» были задержаны вместе с командиром Русланом Онищенко в 2015 году. Ряд бойцов обвинили в организации преступного движения и превышении служебных полномочий, насилии и оказании сопротивления представителям власти.  

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Автор: Екатерина Розина
#украина #сизо #онищенко #чп #бойцы украинского батальона торнадо
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