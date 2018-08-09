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21:01   9 Августа 2018
Россия

Актер и режиссер Дмитрий Брусникин скончался на 61-м году жизни

Актер и режиссер Дмитрий Брусникин скончался на 61-м году жизни

Художественный руководить театра «Практика», режиссер и актер Дмитрий Брусникин умер в четверг.

Об этом рассказал глава пресс-службы театра «Практика» Егор Хлыстов, а позже печальную новость подтвердила и вдова режиссера. Причина смерти к настоящему моменту не указывается.

Информацию о том, где и когда пройдет прощание с Брусникиным в театре пообещали предоставить позже.

Напомним: ранее в четверг СМИ сообщили о скоропостижной кончине советской и российской актрисы Тамары Дегтяревой.

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Автор: Александр Люблинский
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