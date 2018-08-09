В Крыму засуха, но полуостров держится. Дно показалось на Украине

Полуостров не рассчитывает на милость соседнего государства и добывает воду сам.

Сообщения о засухе в Крыму в средствах массовой информации – «российская пропаганда». С таким заявлением в эфире телеканала «Прямой» 9 августа выступил постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин. Чиновник заверил, что дезинформация с российского полуострова поступает в расчете на то, чтобы Украина дала воду, открыв шлюзы Северо-Крымского канала.

«Это [канал] не природный объект. Если мы даже представим, что там изменилась ситуация со средой... Это [засуха] просто возвращение к естественному состоянию. Уважаемые, не рассказывайте нам об экологической катастрофе», - посоветовал постпред.

Член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков рассказал «Политике Сегодня», что лето выдалось засушливым. На полуострове недосчитались 40% урожая зерновых, но питьевой воды хватает всем, и на Украину крымчане не рассчитывают. «Токсичным» полуостров не стал, как того желал президент соседнего государства.

«Водой обеспечены и крымчане и отдыхающие, в учреждения отдыха вода подается круглосуточно. Запасов воды у нас хватит до середины следующего лета, даже если ни капли дождя не упадет. Мы всегда зависели от природы, даже когда при Украине работал Северо-Крымский канал. Проблема с питьевой водой была всегда. Но канал предназначался для аграрного сектора, для полива риса на севере Крыма», - говорит сенатор.

Сегодня в Крыму появились опытные очистные сооружения. Качество высокое, но объемы не те. Сенатор убежден, что проблему водообеспечения нужно решать комплексно. И такую программу в Крыму разрабатывают по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

«У нас водоснабжение по трубам, которые уложены еще в советские времена. Бывают массовые прорывы, массовая потеря воды. Замена системы, а она сейчас стала проводиться планово, решает эту проблему. Речь идет о комплексе. Это вода из наземных и подземных источников, ремонт системы водоснабжения, использование очистных сооружений для технических нужд, бережное отношение к воде и так далее. Все возможности для автономного снабжения Крыма у нас есть», - говорит сенатор.

А на Украине, в Херсонской области по соседству с Крымом, ситуация не лучше, заметил Цеков. Климат един.

В 2014 году Украина перекрыла Крыму воду, которая ранее поступала по Северо-Крымскому каналу из Херсонской области. Жители восточной части полуострова переживали последствия решения киевского руководства тяжелее остальных. Но не сидели сложа руки. Проблему решали с помощью бурения скважин и строительства водоотвода для наполнения водохранилищ.