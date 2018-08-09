Эксперт: Такие компании как Mail.ru Group не должны пытаться изменить Конституцию

Председатель коллегии АНО «Центр Исследований, Сохранения, Поддержки и Развития Евразийства» Юрий Самонкин заявил в четверг, что корпорации не должны и не имеют право вмешиваться в законодательство страны, как это делает холдинг Mail.ru Group.

Слова Самонкина приводит Информационное агентство New INFORM.

В частности, портал напоминает, что не так давно компания Mail.ru Group, являющаяся владельцем социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», разместила в интернете призыв изменить российское законодательство и правоприменительную практику, декриминализировав ряд статей и амнистировав уже осужденных и отбывающих наказание людей. При чем речь шла о наказании за лайки и репосты в социальных сетях, когда уголовные дела возбуждались по статьям «Возбуждение ненависти» и «Публичные призывы к экстремистской деятельности».

При этом отмечается, что на данный момент соцсеть ВК лидирует по числу распространенных в ней экстремистских материалов, а сайт Mail.ru ранее был основным ресурсом по распространению порнографии, включая детскую, хотя сейчас и пытается избавиться от этого позорного клейма.

По словам Самонкина, в каждом случае возбуждения уголовного дела «за лайки и репосты», его материалы проходили через целый ряд судебных инстанций, в результате вероятность вынесения несправедливого приговора полностью исключалась. И это, не говоря уже о том, что частные компании вроде Mail.ru Group в принципе не должны даже пытаться оказать влияние на законодательство.

Эксперт напомнил, что в нашей стране законодательная система и судебная по конституции относятся к двум разным ветвям власти.

«Безусловно, частные юридические лица, владельцы социальных сетей, информационных компаний, на которых размещается непосредственно контент, не имеют права влиять на решения не только судебного производства, но и законодательства в целом», - заявил Юрий Самонкин, добавив, что Федеральный уровень и Государственная дума следят за порядком и сохранностью законодательства.

На уровне СМИ и в социальных сетях, по мнению эксперта, необходимо должным образом контролировать информационную безопасность на предмет экстремизма. Этим должен заниматься и Роскомназор и соответствующие правоохранительные органы, но это не значит, что у людей не останется права на личную жизнь в интернете или на тайну переписки.

Роскомнадзору и правоохранителям, по словам Самонкина, следует сосредоточиться на официальных объявлениях в соцсетях о различных экстремистских актах, направленных на разрушение устоев государства, на угрозы в адрес властей и правоохранителей – то есть на все, что пропадает под понятие «экстремизм» с юридической точки зрения.