Сенатор Морозов призвал закрыть телеканал «Настоящее время» по закону о СМИ-иноагентах

Редакция телеканала продолжает отказываться исполнять российские законы, невзирая на включение «Настоящего времени» в реестр иноагентов еще в декабре 2017 года.

Официальное постановление о признании телеканала иноагентом опубликовано на сайте Минюста. Согласно букве закона обладающие таким статусом СМИ обязаны докладывать о о средствах, полученных из-за рубежа, а также сопровождать любые публикации спецпометкой «исполняет функции иностранного агента». Тем не менее, «Настоящее время» продолжает работать в обычном режиме и действует вразрез вышеупомянутых требований.

При этом без разрешения Роскомнадзора и Минкомсвязи телеканал работает в свободном доступе на кабельных, спутниковых и цифровых платформах. Стоит оговорить, что некоторые крупные кабельные операторы все же отказали телеканалу в сотрудничестве из-за нарушения закона. Эта и подобные ситуации являются недопустимыми, заявил член Совфеда РФ Игорь Морозов в интервью для iReactor. Он подчеркнул, что «Настоящее время» необходимо закрыть, а руководство канала привлечь к ответственности.

Сенатор предложил обратиться к опыту США. Он напомнил, как американское правительство относится к к российским СМИ, типа Russia Today, Sputnik и другим подобным. Американские законы предусматривают серьезное наказание за деятельность в качестве иноагента без регистрации в Минюсте. Так, за подобные нарушения в США могут избрать мерой наказания заключение до 10 лет.

Одним из постоянных источников финансирования редакции, которая базируется в Праге и насчитывает около 150 сотрудников, является Конгресс США. Средства поступают на счет телеканала через через Совет управляющих по вопросам вещания.