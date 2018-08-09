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Отказаться от доллара: в Совфеде предложили ответ на новые санкции США

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19:58   9 Августа 2018
Весь мир

Отказаться от доллара: в Совфеде предложили ответ на новые санкции США

Отказаться от доллара: в Совфеде предложили ответ на новые санкции США

В качестве ответа на новые антироссийские санкции США России необходимо отказаться от доллара и перевести расчеты с партнерами на национальную валюту.

С таким предложением в четверг выступил член Совета Федерации РФ Игорь Морозов, отметив, что именно об этом говорили лидеры стран БРИКС на последнем саммите.

«Конечно же, мы должны ответить и в первую очередь отказаться вместе с нашими партнёрами по целому ряду экономических и интеграционных группировок от доллара и перейти на национальную валюту», - заявил он.

При этом он отметил, что такой шаг стал бы ответом на санкции не только России, но и всего мирового сообщество, против которого Штаты развязывают торговые войны. А тот факт, что в рамках БРИКС к настоящему моменту сформирован целый пул резервных нацвалют, является для США очень мощным раздражителем.

Отказаться от доллара: в Совфеде предложили ответ на новые санкции США

Напомним: ранее Госдепартамент США объявил о вводе против России нового пакета «драконовских» санкций с 22 августа. Поводом для ввода второго пакета санкций против России Госдеп назвал «инцидент в Солсбери», несмотря на то, что не только вина России, но даже ее причастность к этому инциденту не была ничем доказана, а также несмотря на тот факт, что уже давно было объявлено о полном выздоровлении обоих Скрипалей, которые весной текущего года якобы были отравлены в британском городе.

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Автор: Александр Люблинский
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