Макрон обсудит ситуацию осужденного Сенцова с Путиным

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источник в Елисейском дворце.

Переговоры главы Франции Эмманюэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным запланированы на пятницу, 10 августа. Согласно данным собеседника агентства, Макрон планирует обсудить с Путиным судьбу осужденного в РФ за подготовку терактов в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова.

Сестра заключенного ранее говорила о том, что его состояние «катастрофически плохое», поскольку еще в мае этого года он объявил голодовку.

В четверг Дмитрий Песков подтвердил получение письма матери осужденного Людмилы Сенцовой к президенту РФ с просьбой о помиловании сына. Однако Кремль отказался дать ответ на ее обращение на данном этапе. Пресс-секретарь отметил, что процедура помилования сложная и включает в себя ряд законодательных требований.

В письме мать Сенцова выразила уверенность, что сын не виноват и рассказала Путину о его детях, которые страдают тяжелыми заболеваниями и нуждаются во внимании отца.