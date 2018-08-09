Эксперт: Боевики намеренно накаляют обстановку в зоне деэскалации Идлиб

Сосредоточенные на территории сирийской зоны деэскалации Идлиб боевики всеми силами пытаются перевести замороженный на какое-то время конфликт в активную фазу.

О том, какая в настоящее время складывается ситуация в Идлибе и во что она может вылиться, в четверг пишет Федеральное агентство Новостей.

В частности, ФАН, ссылаясь на издание Telegraph, сообщает о двухнедельном тренинге, который инструкторы из частной британской компании «Олива» провели с представителями медучреждений Идлиба и представителями «гражданской самообороны» - «Белыми касками». Темой тренинга стала проработка действий «в условиях химической атаки». Отмечается, что подобные тренировки проводились перед совместной провокацией боевиков и «белых касок» в городе Хан-Шейхун – в апреле 2017 года. На этот раз «специалисты по химатакам» прибыли в город Джиср-аш-Шугур, который, как и ранее Хан-Шейхун, расположен на стратегически важном пересечении дорог – ведущее на Латакию шоссе к западу от города, а к югу от него расположена долина Эль-Габ, где боевики уже сконцентрировали значительные силы. Также в Джиср-аш-Шугуре расположены базы и опорные пункты альянса террористических группировок «Хайат Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» - союзной альянсу.

Все это указывает на то, что Джиср аш-Шугур, в случае эскалации, станет идеальной целью для ударов сирийских ВВС, и радикалы готовят город именно к такому развитию событий. Об этом свидетельствуют наступательные группировки, которые создаются на западе Алеппо, севере Хамы и северо-востоке Латакии, участившиеся провокации против правительственных сил на линии соприкосновения, а также репрессии против тех, кто выступает за политический диалог с Дамаском.

Цель этих действий очевидна – не только сорвать режим деэскалации в Идлибе, но и столкнуть друг с другом Россию и Турцию – две страны, выступающие его гарантами.

По мнению эксперта – директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, которого цитирует ФАН, в настоящее время в зоне деэскалации Идлиб, помимо провокаций в адрес сирийской армии, проводятся и чистки в рядах боевиков – уничтожаются целые группировки, которые не согласны с позицией «Ахрар аш-Шам», при этом менее радикальных полевых командиров меняют на более радикальных.

«Понятно, что в этой ситуации говорить о том, что эта зона деэскалации долго просуществует, не приходится», - отметил политолог, добавив: - «Сирийские официальные власти в лице ряда своих представителей заявляли, что следующей проблемой, которую будут решать сирийские войска, станет северо-запад Сирии».

Также Солонников предположил, что провокаторами и зачинщиками конфликта выступят именно боевики – об этом говорят их нынешние действия. В то же время, он отмечает, что, если Турция сумеет предотвратить готовящиеся в Идлибе провокации, будет хорошо, но если этого не произойдет, конфликта между Москвой и Анкарой все равно не произойдет, так как это боевики, а не Россия, не соглашаются с турецкими гарантиями, и боевики, а не Россия, предают Турцию.

Вся эта заваруха, по словам эксперта, начинается именно сейчас неспроста – она очень выгодна Западу ввиду предстоящих промежуточных выборов в Конгресс США, так как в условиях разгоревшегося в Сирии нового конфликта многие могут попытаться решить свои интересы.