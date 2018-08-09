Памятную медаль для тех, кто внес вклад в подготовку и проведение ЧМ-2018, учредят в РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации к 1 октября 2018 года представить предложения по награждению государственными наградами граждан России и иностранцев, внесших вклад в подготовку и проведение Чемпионата мира по футболу.

В частности, для этой цели глава государства поручил учредить памятную медаль. Об этом говорится в поручении, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

При этом в документе отмечается, что к 30 августа текущего года правительство РФ должно представить проект об учреждении памятной награды «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года в России», а также обеспечить вручение ее российским и иностранным гражданам и организациям, которые внесли значительный вклад в проведение ЧМ-2018 и его подготовку.

Напомним: Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В ходе проведения мундиаля и по его окончании все его участники - члены футбольных сборных и иностранных делегаций, болельщики, журналисты и спортивные чиновники - отметили высокий уровень его организации и проведения. В частности, ЧМ-2018 не раз был назван лучшим за всю историю его проведения.