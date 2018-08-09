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18:18   9 Августа 2018
Россия

Путин поручить выделить бюджетные средства на систему идентификации болельщиков

Путин поручить выделить бюджетные средства на систему идентификации болельщиков

Российский президент Владимир Путин поручил выделить из бюджета средства на дальнейшую эксплуатацию системы идентификации болельщиков – в ходе проведения других массовых мероприятий, в том числе и футбольных матчей.

Данное поручение президент подписал по окончании прошедшего в четверг совместного заседания наблюдательного Совета организационного комитета «Россия-2018» и Совета по развитию физкультуры и спорта. Документ опубликован на сайте Кремля.

В тексте поручения говорится, что ассигнования федерального бюджета должны быть выделены в 2019 году на работы по внедрению и на дальнейшую эксплуатацию системы идентификации футбольных болельщиков, созданной к ЧМ-2018 ,в ходе проведения в России матчей чемпионата и кубка России по футболу, и других массовых мероприятий

Напомним: на минувшей неделе президент РФ подписал закон, который позволяет иностранным болельщикам, получившим для визита на матчи Чемпионата мира по футболу-2018 года паспорта болельщиков, без визы въезжать на территорию РФ до конца текущего года.

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Автор: Александр Люблинский
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