Путин поручить выделить бюджетные средства на систему идентификации болельщиков

Российский президент Владимир Путин поручил выделить из бюджета средства на дальнейшую эксплуатацию системы идентификации болельщиков – в ходе проведения других массовых мероприятий, в том числе и футбольных матчей.

Данное поручение президент подписал по окончании прошедшего в четверг совместного заседания наблюдательного Совета организационного комитета «Россия-2018» и Совета по развитию физкультуры и спорта. Документ опубликован на сайте Кремля.

В тексте поручения говорится, что ассигнования федерального бюджета должны быть выделены в 2019 году на работы по внедрению и на дальнейшую эксплуатацию системы идентификации футбольных болельщиков, созданной к ЧМ-2018 ,в ходе проведения в России матчей чемпионата и кубка России по футболу, и других массовых мероприятий

Напомним: на минувшей неделе президент РФ подписал закон, который позволяет иностранным болельщикам, получившим для визита на матчи Чемпионата мира по футболу-2018 года паспорта болельщиков, без визы въезжать на территорию РФ до конца текущего года.