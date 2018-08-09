Честные выборы: эксперт об установке видеокамер на избирательных участках

Деньги, которые выделили на установку видеокамер на избирательных участках, потратили не зря, считает политолог и политтехнолог Андрей Колядин.

По его словам, чтобы ограничить фальсификацию выборов можно исключить досрочное голосование и допустить опытных наблюдателей, которые не позволят вбрасывать бюллетени. Однако видеокамеры, QR-коды, электронные урны, единая система регистрации избирателей, наблюдатели и другие меры повышают шанс проведения честных выборов, передает Nation News.

Политолог напомнил о важности поучаствовать в выборах и проголосовать за понравившегося кандидата. Если россияне проигнорируют избирательный процесс, тогда можно будет усомниться в их легитимности.