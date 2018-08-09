Честные выборы: эксперт об установке видеокамер на избирательных участках

Мы в соц.сетях:
Сепаратистская салфетка: Сатановский раскритиковал финскую бургерную из-за карты

Сепаратистская салфетка: Сатановский раскритиковал финскую бургерную из-за карты

Памятную медаль для тех, кто внес вклад в подготовку и проведение ЧМ-2018, учредят в РФ

Памятную медаль для тех, кто внес вклад в подготовку и проведение ЧМ-2018, учредят в РФ
Венгерские пограничники задержали старшего брата Меладзе

Венгерские пограничники задержали старшего брата Меладзе

 Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания

Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания
Эксперт: Боевики намеренно накаляют обстановку в зоне деэскалации Идлиб

Эксперт: Боевики намеренно накаляют обстановку в зоне деэскалации Идлиб

 Госдеп: Новые санкции США могут включать в себя снижение уровня дипотношений с РФ

Госдеп: Новые санкции США могут включать в себя снижение уровня дипотношений с РФ
Сепаратистская салфетка: Сатановский раскритиковал финскую бургерную из-за карты

Сепаратистская салфетка: Сатановский раскритиковал финскую бургерную из-за карты

Памятную медаль для тех, кто внес вклад в подготовку и проведение ЧМ-2018, учредят в РФ

Памятную медаль для тех, кто внес вклад в подготовку и проведение ЧМ-2018, учредят в РФ
Венгерские пограничники задержали старшего брата Меладзе

Венгерские пограничники задержали старшего брата Меладзе

 Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания

Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания
Эксперт: Боевики намеренно накаляют обстановку в зоне деэскалации Идлиб

Эксперт: Боевики намеренно накаляют обстановку в зоне деэскалации Идлиб

 Госдеп: Новые санкции США могут включать в себя снижение уровня дипотношений с РФ

Госдеп: Новые санкции США могут включать в себя снижение уровня дипотношений с РФ
18:20   9 Августа 2018
Россия

Честные выборы: эксперт об установке видеокамер на избирательных участках

Честные выборы: эксперт об установке видеокамер на избирательных участках

Деньги, которые выделили на установку видеокамер на избирательных участках, потратили не зря, считает политолог и политтехнолог Андрей Колядин.

По его словам, чтобы ограничить фальсификацию выборов можно исключить досрочное голосование и допустить опытных наблюдателей, которые не позволят вбрасывать бюллетени. Однако видеокамеры, QR-коды, электронные урны, единая система регистрации избирателей, наблюдатели и другие меры повышают шанс проведения честных выборов, передает Nation News. 

Политолог напомнил о важности поучаствовать в выборах и проголосовать за понравившегося кандидата. Если россияне проигнорируют избирательный процесс, тогда можно будет усомниться в их легитимности.

«Если при явке 20 процентов за какого-нибудь кандидата проголосует 86 процентов, это вызовет большое недоверие у людей», – резюмировал Колядин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #выборы #видеокамеры #общество
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...