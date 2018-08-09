«Хирург» позвал 65-летнюю мотопутешественницу в Крым, а потом и на Берлин

Решившую покорить Байкал пенсионерку «Ночные волки» знают давно и видят в ней единомышленницу. Лидер байкеров готов взять ее и в Европу.

Путешествие из Казани к берегам Байкала на мопеде было давней мечтой 65-летней пенсионерки Александры Болдыревой. С выходом на пенсию у женщины появилась такая возможность. В интервью телеканалу «360» она рассказала, что покорить Сибирь ее вдохновил предыдущий вояж на мопеде по маршруту Казань – Петербург - Северный Кавказ - Крым. На полуострове Александра попала на байк-шоу «Ночных волков», где познакомилась с их лидером – Александром «Хирургом» Залдостановым.

Женщина уже в пути. Планировала ночевать в палатке, но сейчас останавливаться в гостиницах. Кто-то украл у нее палаточные дуги. Несмотря на неприятный инцидент Александра уверяет, что путешествие ей в радость. Наслаждается дорогой и фантастическими пейзажами, от которых захватывает дух.

Вождь православных байкеров в комментарии «Политике Сегодня» сообщил, что прекрасно помнит знакомство с необычайно энергичным для своего возраста человеком.

«Она действительно уважаемая в нашей среде мотоциклистка. Конечно, мы ее помним. Мы с ней дружим. Она даже хотела вступить в женский мотоклуб «Ночные валькирии», - говорит Хирург.

Стать девой-воительницей на железном коне у пенсионерки по каким-то причинам не получилось. «Там своя женская история», - не вдается в подробности Хирург, но утверждает, что Александра человек самодостаточный.

«Она живет полноценной жизнью и удивляет своей активной жизненной позицией. Отсюда и здоровье черпает и позитив», - тепло отзывается о единомышленнице вождь.

И уверяет, что Александра не нуждается в советах бывалого байкера в своем длительном путешествии:

«Скорее она может дать советы кому угодно».

Лидер «Ночных волков» ждет, что Александра Болдырева присоединится к следующему весеннему мотопробегу по европейским странам, а пока приглашает посетить байк-шоу 17 августа в Севастополе.