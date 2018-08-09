Госдеп: Новые санкции США могут включать в себя снижение уровня дипотношений с РФ

Новые антироссийские санкции, которые Соединенные Штаты вводят в связи с инцидентом в британском городе Солсбери, могут на втором этапе включать снижение уровня дипломатических отношений.

Об этом в четверг заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США. По словам чиновника, новые санкции США против России могут включать в себя запрет на получение банковских займов из любого американского банка, ограничения на импорт и дополнительные ограничения на экспорт, а также снижение уровня или полную приостановку дипломатических отношений между нашими странами.

По словам представителя Госдепа, закон о санкциях допускает также возможность того, что будет ограничена работа авиакомпаний.

Напомним: ранее Вашингтон заявил о том, что новые антироссийские санкции из-за «отравления в Солсбери» могут вступить в силу 22 августа.