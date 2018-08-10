Центральная Азия разрабатывает визу «Шелковый путь»

Создание общей визовой территории стран Центральной Азии рассмотрел Совет по туризму стран СНГ в пятницу, 10 августа.

Собрание состоялось в городе Душанбе. Пометка в паспорте в знак разрешения на въезд в страну, которая разрабатывается по подобию шенгена, носит название «Шелковая виза». Владелец «Шелковой визы» при посещении любой страны Центральной Азии, сможет путешествовать по всей территории региона.

Глава Комитета туризма министерства культуры и спорта Казахстана Майнюра Мурзамадиева сказала, что на данный момент разработкой занимаются только две страны — Казахстан и Узбекистан. Для работы с Туркменистаном и другими странами ЦА идет подготовка и проработка предложения по сотрудничеству.

Обсудить все вопросы представители центральноазиатских стран смогут на заседании Совета по туризму стран СНГ 2019, которое пройдет в городе Самарканд, в Узбекистане.