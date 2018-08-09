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17:51   9 Августа 2018
Россия

Налоговый маневр в РФ негативно сказался на бюджете Белоруссии

Налоговый маневр в РФ негативно сказался на бюджете Белоруссии

Министерство финансов Белоруссии инициирует обсуждение на государственном уровне возможности компенсации Москвой выпадающих доходов белорусского бюджета из-за налогового маневра в РФ в нефтяной сфере.

Замминистра финансов Белоруссии Дмитрий Кийко объяснил, что в 2019 году выпадающие доходы белорусского бюджета превысят 600 миллионов белорусских рублей ( почти 300 миллионов долларов по текущему курсу), потому что сократятся поступления от экспортных пошлин на нефтепродукты и снизятся ставки акцизов.

Налоговый маневр в РФ негативно сказался на бюджете Белоруссии

По его словам, Москва реализует налоговый маневр в РФ, поэтому единый рынок нефтепродуктов Евразийского экономического союза не функционирует. Россия компенсирует выпадающие доходы отрицательными акцизами, но у Минска нет таких источников.

Кийко считает, что в результате налогового маневра нефтепродукты из РФ вытеснят белорусские на внутреннем рынке страны. Если Москва субсидирует производство нефтепродуктов, а Минск нет, тогда российские нефтепродукты дешевеют и вытесняют белорусские. Минск импортирует российскую нефть беспошлинно. Если Москва отменит в РФ экспортные пошлины на нефть, тогда ее стоимость для Минска пропорционально вырастет.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #белоруссия #налоговый маневр
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