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19:33   9 Августа 2018
Россия

Сепаратистская салфетка: Сатановский раскритиковал финскую бургерную из-за карты

Сепаратистская салфетка: Сатановский раскритиковал финскую бургерную из-за карты

Сеть финских ресторанов быстрого питания Hesburger нарвалась на критику политолога Евгения Сатановского за рекламные брошюры с картой России, на которой отсутствует Крым.

О карте, которую впоследствии политолог иронично обозвал «редкой», он услышал в эфире радиостанции «Вести ФМ». Первым внимание привлек ресторан в Калининграде. Сатановский уточнил, что подобные карты с отсутствующим Крымом на территории России раздают во всех ресторанах сети.

«Сорок ресторанов в России. И два на Украине. А Крыма нет», — воскликнул он в ходе интервью для «Экономики сегодня».

Сепаратистская салфетка: Сатановский раскритиковал финскую бургерную из-за карты

Столь провокационную рекламу эксперт назвал сепаратистской салфеткой. Он в шутку поблагодарил руководство сети за отсутствие на ней символики радикалов и украинских националистов. Сатановский рассказал, что его возмутила рекламная кампания Hesburger, поэтому он обратился с вопросом в пресс-службу заведения. Ответное письмо ему составила глава отдела Хейни Сантос, она назвала ситуация с Крымом неоднозначной в масштабах международной политики. По ее словам, на брошюре указано лишь месторасположение других ресторанов сети.

Сепаратистская салфетка: Сатановский раскритиковал финскую бургерную из-за карты

Политолог не остался удовлетворен ответом и в отместку за «сепаратизм» сети продиктовал контактные данные главы пресс-службы, отметив, что «кому интересно, могут связаться с Сантос лично».

Экономист подчеркнул, что эту рекламу распространяют 40 заведений, раскиданных по всей России.

Сепаратистская салфетка: Сатановский раскритиковал финскую бургерную из-за карты

«Молодцы, бандеровцы.  Они не понимают, что они делают. Может, они не на Украине печатали эти салфетки. Но это пропаганда. Это не карта их гамбургерных», — объяснил он.

При этом ученый обвинил Hesburger в сокрытии истинных целей. Он заявил, что это не глобальный фастфуд-концерн, а политическое украинское лобби.

«Антироссийская пропаганда не может являться частью успешного бизнеса в России», — резюмировал собеседник издания.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #украина #крым #сатановский #бургерная
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