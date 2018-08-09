Сепаратистская салфетка: Сатановский раскритиковал финскую бургерную из-за карты

Сеть финских ресторанов быстрого питания Hesburger нарвалась на критику политолога Евгения Сатановского за рекламные брошюры с картой России, на которой отсутствует Крым.

О карте, которую впоследствии политолог иронично обозвал «редкой», он услышал в эфире радиостанции «Вести ФМ». Первым внимание привлек ресторан в Калининграде. Сатановский уточнил, что подобные карты с отсутствующим Крымом на территории России раздают во всех ресторанах сети.

«Сорок ресторанов в России. И два на Украине. А Крыма нет», — воскликнул он в ходе интервью для «Экономики сегодня».

Столь провокационную рекламу эксперт назвал сепаратистской салфеткой. Он в шутку поблагодарил руководство сети за отсутствие на ней символики радикалов и украинских националистов. Сатановский рассказал, что его возмутила рекламная кампания Hesburger, поэтому он обратился с вопросом в пресс-службу заведения. Ответное письмо ему составила глава отдела Хейни Сантос, она назвала ситуация с Крымом неоднозначной в масштабах международной политики. По ее словам, на брошюре указано лишь месторасположение других ресторанов сети.

Политолог не остался удовлетворен ответом и в отместку за «сепаратизм» сети продиктовал контактные данные главы пресс-службы, отметив, что «кому интересно, могут связаться с Сантос лично».

Экономист подчеркнул, что эту рекламу распространяют 40 заведений, раскиданных по всей России.

«Молодцы, бандеровцы. Они не понимают, что они делают. Может, они не на Украине печатали эти салфетки. Но это пропаганда. Это не карта их гамбургерных», — объяснил он.

При этом ученый обвинил Hesburger в сокрытии истинных целей. Он заявил, что это не глобальный фастфуд-концерн, а политическое украинское лобби.