Россияне смогут получить налоговые вычеты с расходов на спорт

По сообщениям сайта Кремля, президент Владимир Путин распорядился о проработке введения налоговых вычетов с трат граждан на занятия спортом.

Решение было принято после заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018» и Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, которое прошло 20 июля этого года.

В указании прописано исследовать «возможность распространения социальных налоговых вычетов» с потраченных средств на физкультурно-оздоровительные услуги. У кабинета министров стоит важная задача - найти внебюджетные источники для допфинансирования спортивной сферы страны и различных мероприятий.

Указ президента ожидается к исполнению до 10 сентября этого года.

На прошлой неделе, 3 августа, президент подписал закон об увеличении НДС. С 1 января 2019 года налог увеличится на 2%.