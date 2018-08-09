По итогам прокурорской проверки против сотрудников «Натали Турс» могут возбудить дело

В компании-туроператоре «Натали Турс», которая летом 2018 года аннулировала проданные путевки, была проведена прокурорская проверка, по результатам которой Прокуратура Москвы потребовала возбудить в отношении сотрудников турфирмы уголовное дело.

Об этом в четверг сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на представителя московской прокуратуры Людмилу Нефедову.

«Материалы прокурорской проверки соблюдения туроператором требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании», - говорится в сообщении.

При этом Людмила Нефедова отметила, что прокуратура Москвы взяла под контроль результаты прокурорской проверки одного из крупнейших российских туроператоров - «Натали Турс».

Напомним: компания «Натали Турс» 4 июля объявила о том, что все туры за рубеж проданные на тот момент и охватывающие период вплоть до октября месяца, аннулируются, а продажа новых туров прекращается из-за финансовых проблем. К тому моменту стоимость проданных туров и авиабилетов составляла 15 миллионов долларов. Практически сразу компания пообещала пострадавшим клиентам компенсации за испорченные отпуска, однако, так как деятельность компании до сих пор не остановлена, клиенты не имеют возможности обратиться к страховщикам за выплатами.