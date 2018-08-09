В «Артеке» советуют писательнице, возмущенной детьми из ДНР, забыть о политике

«Дети лучше, чем взрослые», - напомнил Ларисе Ницой директор «Артека» Алексей Каспржак.

Руководство международного детского центра «Артек» напомнило украинской детской писательнице Лариса Ницой, что дети «гораздо лучше, чем взрослые».

Ранее Ницой в эфире телеканала ZIK возмутилась тем, что в летних лагерях на Украине отдыхают дети из самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, «прославляющие Россию». Ницой призвала Киев позаботиться о воспитании нового поколения и не допускать, чтобы дети «исповедующие» разные политические взгляды контактировали между собой.

Директор «Артека» Алексей Каспржак в комментарии для ИА «Политика Сегодня» подчеркнул, что в международном детском центре сейчас отдыхают дети как из ДНР и ЛНР, так и из Украины.

«Ребята приезжают к нам не по той причине, что они представляют какую-то территорию, а по причине собственных достижений и участия в разных конкурсах. А писательнице надо напомнить, что дети лучше, чем взрослые. Они сами разберутся в том, что вокруг происходит. А если взрослые пытаются так активно навязать свою позицию, может быть в этой позиции что-то не так? Раз так агрессивно она высказывается», — сказал Каспржак.

С 2015 года путевку в «Артек» получают дети в качестве поощрения за достижения в какой-либо области в учебе, спорте, творчестве. В 2018 году в «Артеке» запланировано 15 тематических смен. В детский центр приедут около 30 тысяч детей. Например, в смене «Дружба» участвуют более 800 ребят из 62 стран СНГ, Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Северной и Южной Америки. После завершения реконструкции к 2020 году «Артек» будет принимать более 40 тыс. детей в год.