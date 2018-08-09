Более 40 человек, в том числе 29 детей, погибли в Йемене при нападении на автобус

В йеменском городе Саада в результате ракетной атаки на автобус погибли более 40 мирных жителей, в том числе 29 детей в возрасте до 15 лет, при этом ранения получили 60 человек, из которых 30 – также дети.

Об этом в четверг в сети микрогблогов Twitter сообщает Международный комитет Красного Креста, отмечая, что нападение на автобус было совершено в районе рынка Дахян.

Эти данные подтверждаются и представителем Минздрава йеменской провинции Сане Юсеф аль-Хадери, находящейся под контролем повстанцев. В частности представитель ведомства написал в Twitter:

«Наша медицинская команда получила тела 29 детей, все они в возрасте до 15 лет, и 48 раненых, среди них 30 детей».

В то же время представитель арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщил, что попавшая в автобус ракета принадлежала коалиции и предназначалась для пусковых установок, из которых повстанцы-хуситы из движения «Ансар Алла» минувшей ночью выпустили ракету по городу Джизан в Саудовской Аравии. Пусковые установки повстанцев, по словам представителя коалиции, как раз были размещены в городе Саада, именно по ним и была выпущена ракета, попавшая в автобус с мирными жителями. Заявление представителя коалиции в четверг передал телеканал Al-Arabia.