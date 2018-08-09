Мы в соц.сетях:
Россияне смогут получить налоговые вычеты с расходов на спорт

Россияне смогут получить налоговые вычеты с расходов на спорт

 Налоговый маневр в РФ негативно сказался на бюджете Белоруссии

Налоговый маневр в РФ негативно сказался на бюджете Белоруссии

Венгерские пограничники задержали старшего брата Меладзе

Венгерские пограничники задержали старшего брата Меладзе

 Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания

Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания
Госдеп: Новые санкции США могут включать в себя снижение уровня дипотношений с РФ

Госдеп: Новые санкции США могут включать в себя снижение уровня дипотношений с РФ

 Франция примет 20 мигрантов с судна Open Arms

Франция примет 20 мигрантов с судна Open Arms
Россияне смогут получить налоговые вычеты с расходов на спорт

Россияне смогут получить налоговые вычеты с расходов на спорт

 Налоговый маневр в РФ негативно сказался на бюджете Белоруссии

Налоговый маневр в РФ негативно сказался на бюджете Белоруссии

Венгерские пограничники задержали старшего брата Меладзе

Венгерские пограничники задержали старшего брата Меладзе

 Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания

Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания
Госдеп: Новые санкции США могут включать в себя снижение уровня дипотношений с РФ

Госдеп: Новые санкции США могут включать в себя снижение уровня дипотношений с РФ

 Франция примет 20 мигрантов с судна Open Arms

Франция примет 20 мигрантов с судна Open Arms
17:23   9 Августа 2018
Весь мир

Франция примет 20 мигрантов с судна Open Arms

Франция примет 20 мигрантов с судна Open Arms

Судно Open Arms с 87 мигрантами на борту в четверг, 9 августа, вошло в порт испанского города Альхесирас. Французские власти согласились принять 20 мигрантов, сообщил BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

По информации телеканала, «в духе европейской солидарности» и «учитывая ситуацию в Испании, которая столкнулась с большим притоком мигрантов», Париж решил принять часть мигрантов, прибывших на судне Open Arms.

В четверг, 2 августа, активисты подняли на борт 87 человек, которые пытались добраться до берегов Италии из Ливии. Люди провели несколько дней в резиновой лодке без воды. Мальта и Италия отказались принимать мигрантов. Активисты попросили председатель правительства Испании Педро Санчеса предоставить безопасный порт, но не получили ответа и направились в сторону Альхесираса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#франция #мигранты #испания #open arms
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...