Нет смысла: Сенатор Тимченко раскритиковал идею ограничения продажи алкоголя в магазинах

Проект об ограничении продажи алкогольной продукции в магазинах не нашел поддержки в Совете Федерации.

Идея о переносе алкоголя в закрытые шкафы или отдельные залы на территории продуктов магазинов не поспособствует борьбе с алкоголизмом, а лишь создаст проблемы для бизнеса и покупателей, уверен зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко.

Автором инициативы ранее выступил его коллега, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Он заявил о необходимости запретить размещение алкогольных напитков на открытых витринах и предложил обратиться к опыту продажи табака. По его словам, спиртное должно храниться в закрытых шкафах или отдельных залах.

«Не вижу смысла в этом предложении», — заявил Тимченко РИА Новости.

Он отметил, что чаще всего ограничения не имеют положительного эффекта и напомнил о событиях 80-х годов прошлого века, когда в СССР приняли «Сухой закон» и вырубили виноградники. Тогда запрет не привел к успешным результатам.

Это предложение не лучшая мера в борьбе с алкоголизмом, тут нужны другие способы, сказал он и добавил, что умеренное потребление красных вин и коньяков полезно для здоровья.

Зампред подчеркнул, что из-за таких инициатив страдают не только предприниматели, но и потребители.