СК задержал подозреваемого в убийстве журналиста ГТРК

В Следственном комитете (СК) России полагают, что в этом виновен 28-летний знакомый погибшего Дениса Суворова. Задержание произошло в Нижнем Новгороде.

Следователи считают, что 22 июля этого года подозреваемый беспричинно ударил журналиста кирпичом по голове, а после убежал с места преступления. Дело СК РФ завел по части первой статьи 105 Уголовного кодекса.

Сейчас правоохранительные органы допрашивают задержанного. В СК считают, что инцидент не связан с работой погибшего.