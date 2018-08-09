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Венгерские пограничники задержали старшего брата Меладзе

Венгерские пограничники задержали старшего брата Меладзе

 Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания

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17:05   9 Августа 2018
Россия

СК задержал подозреваемого в убийстве журналиста ГТРК

СК задержал подозреваемого в убийстве журналиста ГТРК

В Следственном комитете (СК) России полагают, что в этом виновен 28-летний знакомый погибшего Дениса Суворова. Задержание произошло в Нижнем Новгороде.

Следователи считают, что 22 июля этого года подозреваемый беспричинно ударил журналиста кирпичом по голове, а после убежал с места преступления. Дело СК РФ завел по части первой статьи 105 Уголовного кодекса.

Сейчас правоохранительные органы допрашивают задержанного. В СК считают, что инцидент не связан с работой погибшего.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #ск рф #нижний новгород #общество
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