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17:04   9 Августа 2018
Весь мир

Эстония и Испания договорились о сотрудничестве в расследовании ошибочного пуска ракеты

Эстония и Испания договорились о сотрудничестве в расследовании ошибочного пуска ракеты

О взаимодействие между странами сообщил глава эстонского оборонного ведомства Юри Луйк после телефонного разговора с коллегой из Испании Маргаритой Роблес Фернандес.

По его словам, стороны достигли понимания и договорились вести совместное расследование и поиск ракеты.

Ошибочный запуск ракеты испанского истребителя ВВС в воздушном пространстве Эстонии анонсировал глава правительства Юри Ратас. Позже он сообщил о фрагменты ракеты так и не найдены. Силы обороны Эстонии продолжают поиски ракеты на закрытой территории природного заповедника Эндла в центральной части страны.

Инцидент с ошибочным запуском ракеты накануне был обсужден между эстонским премьером Юри Ратасом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время беседы по телефону глава правительства обратился к Столтенбергу с просьбой уточнить обстоятельства происшествия. Также Ратас призвал местных жителей не пытаться найти объект самостоятельно.

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Автор: Екатерина Розина
#эстония #политика #испания #ракета #общество #весь мир
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