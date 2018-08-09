Эстония и Испания договорились о сотрудничестве в расследовании ошибочного пуска ракеты

О взаимодействие между странами сообщил глава эстонского оборонного ведомства Юри Луйк после телефонного разговора с коллегой из Испании Маргаритой Роблес Фернандес.

По его словам, стороны достигли понимания и договорились вести совместное расследование и поиск ракеты.

Ошибочный запуск ракеты испанского истребителя ВВС в воздушном пространстве Эстонии анонсировал глава правительства Юри Ратас. Позже он сообщил о фрагменты ракеты так и не найдены. Силы обороны Эстонии продолжают поиски ракеты на закрытой территории природного заповедника Эндла в центральной части страны.

Инцидент с ошибочным запуском ракеты накануне был обсужден между эстонским премьером Юри Ратасом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время беседы по телефону глава правительства обратился к Столтенбергу с просьбой уточнить обстоятельства происшествия. Также Ратас призвал местных жителей не пытаться найти объект самостоятельно.