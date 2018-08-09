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16:37   9 Августа 2018
Россия

ФСИН начала проверку по факту смерти двоих осужденных в забайкальской колонии

ФСИН начала проверку по факту смерти двоих осужденных в забайкальской колонии

Двух заключенных нашли мертвыми на рабочих местах в забайкальской исправительной колонии №5, в которой, согласно данным СМИ, избивали отбывающих срок преступников.

Проверка по факту смерти уже начата, говорится в сообщении регионального управления ФСИН.

На место инцидента прибыла следственная группа, произведен осмотр и фотосъемка. Следователи опросили очевидцев и должностных лиц. При осмотре тел, признаков насильственной смерти не обнаружили, передает «Интерфакс». 

По предварительным данным, оба заключенных свели счеты с жизнью. Об этом сообщила адвокат Алана Семигузова, которая сотрудничает с правозащитной организацией «Зона права». Она уточнила личные данные заключенных, скончались Александр Иванов и Андрей Трухин. Оба преступника совершили самоубийство 7 августа на промтерритории в разных рабочих участках, рассказала она.

Однако пока издание не получило подтверждения данной информации из других источников.  

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Автор: Екатерина Розина
#россия #чп #колония #общество #фсин
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