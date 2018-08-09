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17:13   9 Августа 2018
Россия

МИД направил ноту посольству Греции из-за проблем священников с визами

МИД направил ноту посольству Греции из-за проблем священников с визами

Посольство Греции в Москве отказало в получении виз ряду российских священнослужителей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в греческое дипломатическое представительство была направлена нота с просьбой объяснить причины и подтвердить, либо опровергнуть информацию на этот счет. Об этом с брифинга дипломата сообщает корреспондент ИА «Политика сегодня».

Захарова уточнила, что Министерство иностранных дел постоянно следит за выдачей виз своим гражданам.

На данный момент МИД ожидает ответ греческой стороны. При получении сообщения, министерство обязалось проинформировать СМИ.

Ранее, МИД Греции вызвали представителя российского посольства в Афинах. На встрече было заявлено о демарше, из-за обвинения России в подрыве безопасности страны. Греческое правительство департировало двух российских политиков и запретила въезд в страну еще двум гражданам. РФ, в свою очередь, ответила зеркальными мерами.

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Автор: Анна Манц
#россия #визы #греция #священнослужители
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