Мы в соц.сетях:
Россияне смогут получить налоговые вычеты с расходов на спорт

Россияне смогут получить налоговые вычеты с расходов на спорт

 Налоговый маневр в РФ негативно сказался на бюджете Белоруссии

Налоговый маневр в РФ негативно сказался на бюджете Белоруссии

Венгерские пограничники задержали старшего брата Меладзе

Венгерские пограничники задержали старшего брата Меладзе

 Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания

Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания
Госдеп: Новые санкции США могут включать в себя снижение уровня дипотношений с РФ

Госдеп: Новые санкции США могут включать в себя снижение уровня дипотношений с РФ

 Франция примет 20 мигрантов с судна Open Arms

Франция примет 20 мигрантов с судна Open Arms
Россияне смогут получить налоговые вычеты с расходов на спорт

Россияне смогут получить налоговые вычеты с расходов на спорт

 Налоговый маневр в РФ негативно сказался на бюджете Белоруссии

Налоговый маневр в РФ негативно сказался на бюджете Белоруссии

Венгерские пограничники задержали старшего брата Меладзе

Венгерские пограничники задержали старшего брата Меладзе

 Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания

Битаров: Власти Северной и Южной Осетии строят свою работу на основе взаимопонимания
Госдеп: Новые санкции США могут включать в себя снижение уровня дипотношений с РФ

Госдеп: Новые санкции США могут включать в себя снижение уровня дипотношений с РФ

 Франция примет 20 мигрантов с судна Open Arms

Франция примет 20 мигрантов с судна Open Arms
16:44   9 Августа 2018
Россия

Захарова: НАТО превратило Прибалтику в зону учебно-боевой деятельности

Захарова: НАТО превратило Прибалтику в зону учебно-боевой деятельности

Действия НАТО, в том числе и в спокойной ранее Прибалтике, не укрепляют безопасность, а создают дополнительные риски.

Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит корреспондент ИА «Политика Сегодня», присутствующий на брифинге для журналистов.

В частности, Захарова отметила, что подобного развития событий следовало ожидать, так как Североатлантический альянс своими действиям превратил некогда спокойный в военном плане регион в зону, где ведется интенсивная учебно-боевая деятельность, чреватая опасными инцидентами.

Произошедшая во вторник ситуация, когда самолет ВВС Испании в небе над Эстонией случайно запустил ракету, наглядно демонстрирует, как НАТО, вместо того, чтобы укреплять безопасность, напротив, создает дополнительные риски.

«Хорошо, что обошлось без человеческих жертв, и на пути ракеты не оказался, например, пассажирский самолёт», - подчеркнула Захарова.

Захарова: НАТО превратило Прибалтику в зону учебно-боевой деятельности

Напомним: ранее в МИД РФ прокомментировали инцидент, когда боевой истребитель НАТО по ошибке произвел пуск ракеты в эстонском воздушном пространстве, назвав альянс «бесполезным блоком».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #захарова #нато #эстония #политика #мид рф #общество #весь мир #комментарий #пуск ракеты #вс испании #дополнительные риски #бесполезный блок
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...