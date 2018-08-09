Захарова: НАТО превратило Прибалтику в зону учебно-боевой деятельности

Действия НАТО, в том числе и в спокойной ранее Прибалтике, не укрепляют безопасность, а создают дополнительные риски.

Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит корреспондент ИА «Политика Сегодня», присутствующий на брифинге для журналистов.

В частности, Захарова отметила, что подобного развития событий следовало ожидать, так как Североатлантический альянс своими действиям превратил некогда спокойный в военном плане регион в зону, где ведется интенсивная учебно-боевая деятельность, чреватая опасными инцидентами.

Произошедшая во вторник ситуация, когда самолет ВВС Испании в небе над Эстонией случайно запустил ракету, наглядно демонстрирует, как НАТО, вместо того, чтобы укреплять безопасность, напротив, создает дополнительные риски.

«Хорошо, что обошлось без человеческих жертв, и на пути ракеты не оказался, например, пассажирский самолёт», - подчеркнула Захарова.

Напомним: ранее в МИД РФ прокомментировали инцидент, когда боевой истребитель НАТО по ошибке произвел пуск ракеты в эстонском воздушном пространстве, назвав альянс «бесполезным блоком».