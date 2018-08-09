Силуанов назвал виновных в текущей волатильности на финансовых рынках РФ

Волатильность на российских ранках связана как с новостями о желании США ввести новые антироссийские санкции, так и с негативной ситуацией на развивающихся рынках, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, у российского правительства и центрального банка есть необходимые инструменты, чтобы обеспечить финансовую стабильность. Рубль слабеет к бивалютной корзине, отыгрывая возможное ухудшение внешнеполитического конфликта вокруг РФ.

Официальные курсы валют на 10.08.2018: $ – 66,2856 руб., € – 76,8250 руб.https://t.co/NpY99E5Vpq — Банк России (@bank_of_russia) 9 августа 2018 г.

Новые антироссийские санкции состоят из двух пакетов. Первый начнет действовать через 15 дней. США запретят поставлять российские электронные устройства. Если Москва гарантирует не применять химическое оружие и разрешит наблюдателям ООН все проверить, тогда Вашингтон отменит вторую волну санкций.