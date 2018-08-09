Силуанов назвал виновных в текущей волатильности на финансовых рынках РФ
Волатильность на российских ранках связана как с новостями о желании США ввести новые антироссийские санкции, так и с негативной ситуацией на развивающихся рынках, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
По его словам, у российского правительства и центрального банка есть необходимые инструменты, чтобы обеспечить финансовую стабильность. Рубль слабеет к бивалютной корзине, отыгрывая возможное ухудшение внешнеполитического конфликта вокруг РФ.
Официальные курсы валют на 10.08.2018: $ – 66,2856 руб., € – 76,8250 руб.https://t.co/NpY99E5Vpq— Банк России (@bank_of_russia) 9 августа 2018 г.
Новые антироссийские санкции состоят из двух пакетов. Первый начнет действовать через 15 дней. США запретят поставлять российские электронные устройства. Если Москва гарантирует не применять химическое оружие и разрешит наблюдателям ООН все проверить, тогда Вашингтон отменит вторую волну санкций.
The Trump administration is hitting Russia with new sanctions punishing President Putin's government for using a chemical weapon against an ex-spy in Britain, U.S. officials told @NBCNews https://t.co/LbcAT6rV05— NBC News (@NBCNews) 9 августа 2018 г.