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Венгерские пограничники задержали старшего брата Меладзе

Венгерские пограничники задержали старшего брата Меладзе

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16:46   9 Августа 2018
Россия

Силуанов назвал виновных в текущей волатильности на финансовых рынках РФ

Силуанов назвал виновных в текущей волатильности на финансовых рынках РФ

Волатильность на российских ранках связана как с новостями о желании США ввести новые антироссийские санкции, так и с негативной ситуацией на развивающихся рынках, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, у российского правительства и центрального банка есть необходимые инструменты, чтобы обеспечить финансовую стабильность. Рубль слабеет к бивалютной корзине, отыгрывая возможное ухудшение внешнеполитического конфликта вокруг РФ.

 

Новые антироссийские санкции состоят из двух пакетов. Первый начнет действовать через 15 дней. США запретят поставлять российские электронные устройства. Если Москва гарантирует не применять химическое оружие и разрешит наблюдателям ООН все проверить, тогда Вашингтон отменит вторую волну санкций.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #силуанов #финансовые рынки
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